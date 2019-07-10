غرادال: “لا تهمنا الأسماء والإرادة هي من ستصنع الفارق”

أشاد لاعب منتخب كوت ديفوار، ماكس آلان غرادال، بالدولي الجزائري يوسف عطال، وبما قدمه في الليغ1 الفرنسي، مؤكدا في المقابل، أن مباراة الغد ستحسمها الإرادة.

وصرح ماكس آلان غرادال، اليوم الأربعاء، خلال الندوة الصحفية: “عطال لاعب ممتاز، برز في الليغ1، لم يكن أحد ينتظر ظهوره بهذا الوجه”.

وأضاف اللاعب الإيفواري: “حتى مع المنتخب الجزائري، قدم مستوى جيد لحد الآن، خلال المباريات الماضية”.

وختم ماكس آلان غرادال: “في مباراة الغد لايهم الأسماء، الفريق الذي يكون أكثر إرادة فوق الميدان سيفوز بالمباراة”.