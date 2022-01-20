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الرياضة

غرادال وكيسي يقودان تشكيلة الفيلة أمام الخضر

بقلم كريم تيغرمت
غرادال وكيسي يقودان تشكيلة الفيلة أمام الخضر
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كشف مدرب المنتخب الإيفواري، باتريس بومال، عن التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مواجهة الخضر، أمسية اليوم الخميس.

وسيعتمد بومال في هذه المواجهة على الحارس بادرا، بالإضافة لرباعي الدفاع، أورير، كوسونو، آدلي و كونان،

كما اختار الناحب الإفواري ثلاثة لاعبين في وسط الميدان، ويتعلق الأمر بالنجم كيسي، سانغاري وسيري.

أما فيما يخص هجوم الفيلة، فسيكون بقيادة النجم غرادال، إلى جانب بيبي، بالإضافة للمهاجم الآخر هالير.

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