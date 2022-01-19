غراديل.. الجزائر مرشّحة للتتويج بالكان و لا نفكّر في الإنتقام

إعترف لاعب منتخب كوت ديفوار ألان غراديل بقوة الجزائر الذي لم يسعفها الحظ في تحقيق إنطلاقة قوية في كأس إفريقيا.

كما قال غراديل في الندوة الصحفية اليوم. “سنعمل على تقديم مباراة قوية وجميلة امام الجزائر التي اعتبرها مرشّحا قويا للتتويج”.

وعرف غراديل كيفية تمويه الجميع خلال تصريحه اليوم المتضارب. حينما قال “سنقوم بواجبنا طيلة التسعين دقيقة التي سنلعبها، نملك الثقة ونسعى للتأهل”.

كما ختم لاعب الفيلة “لا نفكّر في الإنتقام لكن نسعى للفوز لا غير وسنحارب من اجل الفوز بالنقاط الثلاث”.

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وابدى مدرب منتخب كوت ديفوار باتريس بومال استعداده لقيادة لاعبيه. لتقديم مستوى جيّد خلال مباراة الجزائر غدا.

كما قال بومال خلال الندوة الصحفية اليوم “نستطيع تجنب ضغط الجزائر بالنظر إلى نتائج اليوم”. “سنلعب المباراة بعيدا عن الضغط”.

وعن إمكانية الفوز أمام محاربي الصحراء قال مدرب الفيلة “نملك الثقة الكبيرة لتجاوز المنتخب الوطني الجزائري”. “الجميع ينتظرنا ان نقدم مباراة قوية وجميلة في الوقت نفسه. وهذا هو جمال الكرة عامة”.

ويذكر، أن اللقاء سيلعب رسميا بملعب جابوما غدا بداية من الـ 17:00 سا.

وإستفز مدرب منتخب كوت ديفوار الناخب الوطني جمال بلماضي من خلال تصريحاته بخصوص أرضية ميدان ملعب جابوما. الذي سيحتضن مباراة الخضر أمسية الغد الخميس أمام ساحل العاج.

كما نشط باتريس بوميل ندوة صحفية صبيحة اليوم الأربعاء للحديث عن مباراة الجولة الثالثة. من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 قائلا:

“أرضية مقبولة، لا يمكن القول أنها رائعة، لكنها مقبولة لكن من مباراة لأخرى تراجعت وعلينا أن نتعامل مع هذا الظرف لأنها كرة القدم”.