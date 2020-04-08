غرامات تصل إلى 9 ملايين للذين تحول مركباتهم على المحشر

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غرامات تصل إلى 9 ملايين للذين تحول مركباتهم على المحشر صورة من الأرشيف
بقلم حبيبة محمودي

يتعرض الأشخاص الذين يتنقلون باستعمال مركباتهم خلال الحجر الجزئي، لعقوبات صارمة تصل إلى حجز المركبة وتحويلها مباشرة إلى محشر البلدية لمدة شهر مع دفع مستحقات عن كل يوم من أيام الحجز.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في حديث خصت به “النهار أونلاين” بأن صاحب المركبة المخالف لقوانين الحجر الصحي يدفع ما بين ألفين و3 آلاف دينار لليوم الواحد حسب نوع المركبة.

وأضاف ذات المصدر أن اجمالي المستحقات تصل إلى ستة أو تسعة ملايين في الشهر ناهيك عن سحب رخصة السياقة ودفع غرامة بقيمة تعادل 3 آلاف دينار وتصل إلى مليون سنتيم.
وفي حال العودة إلى تكرار المخالفة-توضح مصادرنا- بإن العقوبات يتم مضاعفتها.


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