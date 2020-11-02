سيتم فرض غرامات مالية صارمة على المتعاملين المتأخرين في إعادة الحاويات لأصحابها على مستوى الموانئ.

أعلن، اليوم الإثنين، وزير النقل لزهر هاني أنه سيتم “فرض غرامات مالية صارمة على المتعاملين المتأخرين في إعادة الحاويات لأصحابها في مدة لا تتجاوز 30 يوما”.

وقال وزير النقل أنه سيتم ايضا “تقليص اجال ومدة معالجة الحاويات على مستوى الموانئ بإشراك جميع الأطراف”.

وأكد وزير النقل أنه “سيتم إعادة الحاويات الفارغة مباشرة من الموانئ”.

كما أوضح وزير النقل أن “التوجه نحو عصرنة الموانئ سيكون قريبا من اجل التطابق مع المعيير الحديثة المعمول بها دوليا”.