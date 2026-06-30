غرامة بـ 4000 دينار في حال غياب هذه التجهيزات في السيارة

لفتت قيادة الدرك الوطني، في منشور لها على فيسبوك، إلى ضرورة توفير تجهيزات السلامة الإجبارية على متن السيارة.

وأكدت قيادة الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، إلزامية توفير تجهيزات السلامة الإجبارية على متن المركبات بمختلف أصنافها (المركبات الخفيفة والثقيلة).

ووفقا للقانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور، يلزم أصحاب المركبات بضرورة توفير تجهيزات السلامة الإجبارية على متن المركبة.

وتشمل تجهيزات السلامة الإجبارية مطفأة الحريق، مثلث الإشارة الخاص بالتوقف الاضطراري، والسترة (الصدرية) العاكسة.

ويُعدّ عدم توفر هذه التجهيزات مخالفةً من الدرجة الثانية، يعاقب عليها بغرامة جزافية قدرها 4000 دينار جزائري. طبقًا لأحكام المادة 121 (ب-7) من قانون المرور.