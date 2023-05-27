غرامة تصل إلى 10 ملايين سنتيم والحبس حتى 5 سنوات لهذه المخالفة 

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول سلوكيات سلبية وتصرفات لا مسؤولة.

وأفادت مصالح الدرك ان وضع الطلاء على إشارة المرور عمدا يعتبر سلوك غير حضاري واللامسؤول حيث يعرض مستعملي الطريق للخطر ولا يراعي عواقب تصرفه.

كما ان مثل هذه التصرفات قد تتسبب في وقوع حادث مرور، ووقوع ضحايا، لأن الاشارة في الطريق هي لغة تنذر السائق عن وجود خطر أوتجبره عن الإلتزام بسلوك معين يجنبه المخاطر.

ووفقا لإحكام المادة 160 مكرر 4 من قانون العقوبات، فانه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى 5 سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج كل من قام عمدا بإتلاف أوهدم أوتشويه او تخريب، أشياء مخصصة للمنفعة العمومية مقامة من طرف السلطة العمومية أ بترخيص منها.