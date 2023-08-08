غرامة تصل إلى “100 مليون” لهذه المخالفة

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، اليوم الثلاثاء، أن التخلف عن إلزامية الضمان وخدمات ما بعد البيع. تعرض صاحبها لعقوبات قانونية تتمثل في غرامة مالية.

ونشرت المظمة عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك. أن الغرامة المالية تتراوح قيمتها ما بين خمسين ألف دينار (50000 دج) إلى مليون دينار (1000000 دج) لكل من يتخلف عن إلزامية تنفيذ الخدمة مابعد البيع.

وهذا طبقا للمادة 77 من المرسوم التنفيذي 21-244 المؤرخ بتاريخ 31 ماي 2021.