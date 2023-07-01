غرامة تصل إلى 5000 دينار مع توقيف المركبة في هذه الحالة 

أفاد منشور لمصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور حول أضواء لوحة الترقيم.

ووفقا لذات المنشور يجب ان تزود كل سيارة أومقطورة بجهاز منير يمكن ان يجعل الرقم المسجل على لوحة الترقيم الخلفية مرئيا على مسافة 20 مترا ليلا على الاقل عندما يكون الجو صافيا. وذلك طبقا لأحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي 04_381 المعدل والمتمم.

وحسب النافذة القانونية يجب ان يشتغل هذا الجهاز في آن واحد مع اضواء إعلان الوضعية، وأضواء الطريق وأضواء التلاقي وأضواء الضباب.

وفي حال عدم صلاحية أضواء لوحة الترقيم يعتبر الامر مخالفة مرورية ويعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/أ-6.

ويترتب عن هذه المخالفة غرامة جزافية المقدرة بحدها الادنى 2000 دج. كما يمكن توقيف المركبة.

أما في حال إنعدام أضواء لوحة الترقيم يترتب عليه غرامة جزافية المقدرة بحدها الادنى 5000 دج، كما يمكن توقيف المركبة. وذلك بموجب المادة 66/د-19.