غرامة تصل إلى 8 آلاف دينار ووضع السيارة في المحشر حتى 45 يوما في هذه الحالة 

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”، حول خدمات سيارات الأجرة الفردية. وما يترتب عنها من مخالفات.

وذكّرت مصالح الدرك الوطني سائقي سيارات الأجرة باستغلال خدمات سيارات الأجرة الفردية على الجزء الأمامي من السقف. على جهاز مضيئ تكتب عليه كلمة “طاكسي”. ويحتوي الجهاز المضيء على إشارتين “حمراء” و “بيضاء” تبيّن التعريفة المطبقة

وترمز التعريفة “أ” خاصة بفترة النهار بإشارتين الحمراء والبيضاء في وضعية اشتعال.

في حين ترمز التعريفة “ب” والخاصة بالليل تكون الإشارة الحمراء في وضعية اشتعال.

وفي حال مخالفة هذه الأحكام تنجرّ عنها جنحة في تنسيق النقل، طبقا لأحكام المادة 61 الفقرة 3 من القانون 01-13 المتعلق بتوجیه النقل البري وتنظیمه المعدل والمتمم.

ويترتب عنها عقوبة الوضع في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لمدة تتراوح بین 3 أيام إلى 45 يوما على نفقة مرتكب المخالفة في مكان تحدده الإدارة.

بالإضافة إلى غرامة تتراوح من 4000 دج إلى 8000 دج.