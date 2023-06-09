غرامة تصل إلى 80 ألف دينار و45 يوما في المحشر في حال ممارسة هذا النشاط 

أفاد منشور لمصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي على الفيسبوك ان ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة يعتبر جنحة.

وأوضحت ذات المصالح أن ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة تعتبر جنحة ويعاقب عليه القانون. وذلك وفقا للمادة 61 فقرة 5 من القانون 01-13، المتضمن توجيه النقل البرّي وتنظيمه المعدّل والمتمم. والتي تتطلب تحرير محضر يرسل للجهات القضائية.

وتتمثل العقوبة في غرامة تتراوح من 8000 دج الى 80.000 دج. كما يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقرر الوضع في المحشر للمركبة من 15 يوما إلى 45 يوم حسب المادة 62 من نفس القانون.

وذكرت مصالح الدرك أنه تم توقيف العديد من مركبات نقل الأشخاص نظرا لعدم حيازة رخصة نقل خاصة تسلمها مديرية النقل للولاية من طرف السرية الاقليمية لأمن الطرقات بمستغانم.

كما تمتلث المخالفات في تغيير المسلك دون رخصة، كما قامت بتوقيف العديد من الدراجات النارية نظرا لعدم إستعمال خوذة الأمان وغيرها من المخالفات الأخرى.