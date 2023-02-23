غرامة قد تصل إلى 40.000 دينار والحبس حتى 4 أشهر ..لهذا السلوك

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول إحتلال الأرصفة وما يترثب عنه.

وأوضحت مصالح الدرك في منشورها ان القانون يعاقب كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أويترك فيها دون ضرورة مواد أوأشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أوتنقص من حرية المرور أوتجعل المرور غير مأمون.

وتابع المنشور أنه لا يجوز لأي مواطن أن يمنع التوقف في شارع عام بذريعة أن بيته أو محلّه التجاري يطل على الشارع ليتمكن من استغلاله الشخصي. وكل من يعيق الطريق العام بأن يضع أويترك فيها دون ضرورة مواد أوأشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أوتنقص من حرية المرور أوتجعل المرور غير مأمون” والتي تتطلب عليه غرامة مالية وتحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.

وذلك طبقا طبقا لأحكام المادة 444 مكرر من القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982. حيث يعاقب بغرامة من 8000 إلى 16.000 دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين. وفي حال في تكرار نفس الفعل، يمكن أن تصل مدة الحبس الى 4 أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج.