غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار والحبس 3 أيام لمن لا يرتدي كمامة

صدر المرسوم التنفيدي الذي يقضي بإجبارية إرتداء الكمامات ومعاقبة كل مخالف لهذا الإجراء إبتداءا من أيام عيد الفطر المبارك.

كما تضمن هذا المرسوم جملة من القرارات الخاصة بالأماكن وفرض غرامة مالية وحتى عقوبة الحبس وهي:

إجبار جميع الاشخاص إبتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك على إرتداء كمامات

الاماكن العمومية.

اماكن العمل.

الفضاءات المفتوحة أوالمغلقة التي تستقبل الجمهور .

المؤسسات الإدارية والعمومية.

المرافق العمومية.

مؤسسات تقديم الخدمات.

الاماكن التجارية.

بما في ذلك إستعانة بالقوة العمومية.

وتنص المادة 459 من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 20- 06 المؤرخ 28 أفريل 2020 على:

يعاقب بغرامة مالية من 10 الاف دينار إلى 20 ألف دينار المخالفين للإجراءات الوقائية.

يعاقب بالحبس لمدة 3 أيام على الاكثر كل من خالف المراسيم أوالقوانين المتخدة قانونا من طرف السلطة الإدارية.

وتدخل هذه الإجراءات ضمن التدابير الوقائية والإحترازية التي أقرتها الحكومة للحد من إنتشار وباء كورونا كوفيد 19.