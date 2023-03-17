غرامة مالية تقدر بـ 3000دينار لهذه المخالفات المرورية

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول المخالفات المرورية من الدرجة الثالثة وما يترتب عنها من غرامة جزافية.

ووفقا لذات المصالح بعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة كل مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية الـمرخص بها بنسبة تفوق 10% وتقل عن 20%. وكذا منع الـمرور أوتقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف الـمركبات أوبالنسبة للـمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل.

وايضا مخالفة الأحكام الـمتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك. بالإضافة إلى مخالفة الأحكام الـمتعلقة بالإرتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات الـمتحركة والدراجات النارية وراكبيها.

واضاف المنشور أن مخالفة بالـمرور أوالتوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الإستعجالي للطريق السيار ،أو الطريق السريع تعتبرمن الدرجة الثالثة . وكذلك مخالفة الأحكام الـمتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين.

ومنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في الـمقاعد الأمامية. وايضا الـمركبات غير الـمزودة بالتجـهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف. وكذا وضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتــمة أخرى على زجاج الـمركبة.

وأضاف المنشور مخالفة الأحكام الـمتعلقة بعدم التصريح بالتغييرات التي أجريت على الـمركبة. وايضا مخالفة طبيعة الأطر الـمطاطية للـمركبات ذات محرك، غير الـمطابقة للـمعايير الـمقبولة و شكلها و حالتها. وإلزامية الـمراقبة التقنية الدورية للـمركبات.

واكدت ذات المصالح أن هذه المخافات من الدرجة الثالثة جميعها يتطلب تحرير غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج.