غرامة مالية لفتاة أمريكية بعد دخولها الى الجزائر بطريقة غير شرعية

أصدرت محكمة الجنح بمحكمة سيدي امحمد حكما يقضي بتغريم شابة من جنسية أمريكية 10 آلاف دج غير نافذة بعد أن دخلت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، المتهمة دخلت إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتم توقيفها من قبل مصالح الأمن بالعاصمة. بعد تفتيش وثائقها، وبعد تحويلها على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري، تبين أنها تقيم في الجزائر منذ حوالي سنة بطريقة غير قانونية. حيث وجهت لها تهمة الدخول والإقامة غير شرعية بالتراب الوطني.

وبعد مثولها أمام هيئة المحكمة، اعترفت باقامتها غير الشرعية في الجزائر، وقالت إنها تتنقل ما بين ولايات بومرداس، تيسمسيلت.

وقالت إنها دخلت إلى جزائر برا عن طريق تونس مع زوجها الجزائري الذي تزوجته عرفيا في تونس. ملتمسة تحويلها على السفارة الأمريكية وتمكينها من العودة إلى بلدها.

فيما إلتمس وكيل الجمهورية تسليط ضدها عقوبة 6 أشهرحبسا نافذا. وبعد المداولة قضت المحكمة تغريمها 10 ألاف دج موقوفة النفاذ.