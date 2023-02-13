غرامة مالية 5000 دينار مع الوضع الفوري في المحشر لهذه المخالفة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول الرجوع إلى الخلف في الطرق السريع وما يترتب عنه من غرامة جزافية.

وأوضحت ذات المصالح في منشورها أن الرجوع إلى الخلف في الطريق السريع يعتبر سلوك خطير ومنافي للقانون. كما ان الدخول أوالـمكوث في الشريط الوسطي مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون نظرا للخطورة التي يترتب عنها.

وبموجب المادة 88 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي 04-381، يعاقب القانون الرجوع إلى الخلف في الطريق السريع بموجب المادة 66/د-5 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى بــ 5000 دج.

في حين الدخول أوالـمكوث في الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السريع، يعاقب القانون على خهذه المخالفة بـ 5000دج مع الوضع الفوري في المحشر. وذلك ووفقا للمادة 88 من المرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000دج( الـمـادة 66/د 18 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم) مع الوضع الفوري في المحشر.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صفحة طريقي الذيتم رصده بواسطة كاميراتالمراقبة، لصاحب سيارة يقوم بالرجوع الى الخلف في الطريق السريع الغربي، مع المكوث في الشريط الفاصل بين أوساط الطريق. خطورة هذه السلوك الذي قد ينجم عنه مجازر مرورية.