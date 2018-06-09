غرامة 30 مليون للتجار المخالفين لقرار المداومة يومي العيد

قالت مديرية التجارة لولاية الجزائر، أنّ التجار المعنيين بالمداومة يكونون قد أعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة.

وأضاف ذات المتحدث، أنّ التجار وقعوا على قرار المداومة و تحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الإدارة.

و يقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم.

و أضاف دهار، أنّ العقوبات و الإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج.

حسب نوع النشاط الممارس و كذا الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين

مخالفة برنامج المداوم.

وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة من قبل التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.