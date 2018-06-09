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غرامة 30 مليون للتجار المخالفين لقرار المداومة يومي العيد

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غرامة 30 مليون للتجار المخالفين لقرار المداومة يومي العيد
بقلم إيمان ض

قالت مديرية التجارة لولاية الجزائر، أنّ التجار المعنيين بالمداومة يكونون قد أعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة.

وأضاف ذات المتحدث، أنّ التجار وقعوا على قرار المداومة و تحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الإدارة.
و يقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم.
و أضاف دهار، أنّ العقوبات و الإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج.
حسب نوع النشاط الممارس و كذا الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين
مخالفة برنامج المداوم.
وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة من قبل التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.

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