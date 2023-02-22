غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار مع الحبس في حال عدم وضع هذه الإشارة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول بعض المخالفات المرتبطة بإستعمال غاز البترول الممّيع الطبيعي المضغوط سيرغازGPL كوقود للسيارات.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية أن عدم وضع إشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال غاز البترول الممّيع كوقود بواسطة لوحة معدنية يسلّمها ويثبتها المُرّكب في واجهتها الخلفية بكيفية تجعلها مرئية يكتب عليها”G.P.L غاز”. تعتبر مخالفة منصوص عليها بالمادة 12 فقرة 1 من المرسوم 83-496 المعدّل المؤرخ في 13 أوت 1983.

كما انه القانون يعاقب عليها وفقا للمادة 459 من قانون العقوبات المعدّل والمتمم بغرامة من 10.000 الى 20.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة 3 أيام على الأكثر.

وأضاف المنشور ان “عدم مطابقة لوحة “غ.ب.م” للنماذج المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوت 1983″ . منصوص عليها بالمادة 12 فقرة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 01 أوت 1983 المعدّل. ومعاقب عليها بالمادة 459 من قانون العقوبات المعدّل والمتمم.

وأنهت مصالح الدرك علم لأصحاب المركبات مستعملي “سيرغاز” ان لوحة غاز البترول المميع “غ.ب.م” التي يتم تركيبها على السيارات التي تستعمله كوقود تخضع الى شروط حتى تجعلها مطابقة للقوانين سارية المفعول .

كما نشرت مصالح الدرك شروط وحة غاز البترول المميع “غ.ب.م” التي يتم تركيبها على السيارات المستعملة لـ “سيرغاز GPL ”

يجب ان تكون الإشارة الدالة على السيارات المجهزة لاستعمال غاز البترول المميع كوقود عبارة عن لوحة معدنية “أي لا تكون عبارة عن ملصقات”. بالإضافة إلى أن يكون شكلها يكون على شكل مستطيل 60×80 ملم وبزوايا مستديرة .

كما يجب كتب عليها “غاز G.P.L ” بالأسود على قاعدة خضراء. مع إرتفاع الحروف بالعربية 20 ملم. وأيضا عرض الحروف بالعربية 20 ملم.

وفيما يخص اللغة الفرنسية يجب أن يكون ارتفاع الحروف بالفرنسية 25 ملم. مع عرض الحروف بالفرنسية 20 ملم. وكذا سمك الحروف بالعربية والفرنسية 5 ملم. بالإضافة إلى أن تكون الاشارة مرئية.