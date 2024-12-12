غرامة بـ5 آلاف دينار للسائقين الأكثر من 60 سنة في هذه الحالة

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، بخصوص عقوبة تمديد صلاحية رخصة السياقة.

وأوضحت المصالح ذاتها أنه إذا كان عمر السائق يفوق 60 سنة. يصبح الفحص كل سنتين.

وفي حال الاستمرار في السياقة دون القيام بالفحص الطبي الدوري. تعتبر مخالفة مرورية منصوص عليها بالمادة 185 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي 04-381.

ويعاقب عليها القانون وفقا للمادة 66/د- 20 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، بغرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 5000 دج.

كما ذكّرت قيادة الدرك الوطني السائق بأن تمديد صلاحية رخصة السياقة يكون بناء على تقديم شهادة طبية مناسبة تثبت أهلية المترشح حسب الحالة، (حسب صنف الرخصة) بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة.