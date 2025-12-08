غراهم أرنولد: “مباراتنا ضد المنتخب الجزائري ستكون صعبة”

اعترف مدرب منتخب العراق، غراهم أرنولد، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب، بالمنتخب الوطني.

وصرح المدرب غراهم، اليوم الإثنين، في ندوته الصحفية: “تنتظرما مواجهة مهمة أمام الجزائر، انه تحد كبير أن نلعب أمام منتخبات افريقية”.

كما أضاف: “ستكون مباراة صعبة، لكننا نحاول تحسين مستوانا من مباراة لأخرى، وهدفنا منح لاعبينا فرصة لاثبات أنفسهم”.

وتابع المدرب غراهم أرنولد: “بعد مباراة السودان تعافينا بشكل جيد، وسنرى غدا من سيخوض اللقاء”.