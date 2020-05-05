غرايرية: 107 رحلة بحرية ألغيت منذ 19 مارس بسبب كورونا

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غرايرية: 107 رحلة بحرية ألغيت منذ 19 مارس بسبب كورونا
بقلم حبيبة محمودي

تكبدت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمئات الملايير منذ تفشي كورونا فايروس كوفيد 19.

وقال الرئيس المدير العام للشركة حسان ڤرارية، في تصريح خص به “النهار أونلاين”، بأن كورونا فايروس، قد تسبب في الغاء مائة وسبع رحلات بحرية طيلة الفترة الممتدة من التاسع عشر مارس والى غاية الواحد وثلاثين من شهر ماي الجاري، ما انعكس سلبا على رقم أعمال الشركة.
وأكد الرئيس المدير العام، على أن الوضع هذا لا ينحصر فقط على شركته وانما كان له تأثيرا مباشرا على كافة المؤسسات سواء كانت وطنية أو اجنبية.
وفي رده على سوال، تمحور حول امكانية برمجة رحلات بحرية داخلية سياحية خلال صيف 2020, قال حسان غرايرية، بأن المشروع قائم ونتتظر فقط استئناف الرحلات بعد القضاء على فيروس كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=815397

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