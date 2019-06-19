غرباء في بيتي كل صيف والسبب شغف زوجي بالمال

نفس المشكلة أعيشها كلما حل فصل الصيف، لم يكن وقعها يؤثر علي عندما كنت في سن الشباب، وكان أبنائي دون العاشرة.

لكنني مع تقدم السن لم أعد استطيع التنقل من بيت إلى بيت عند أهلي وأقاربي، لأن زوجي وبصريح العبارة يطردني وأولادي لحاجة في نفسه.

يفعل ذلك في موسم الاصطياف لكي يُؤجر البيت بكل ما يحتويه، فأجدني ملزمة على زيارة أهلي الذين لم يعد الأمر يروق لهم، خاصة أن أولادي صاروا في سن الشباب.

ولا يناسب وجودهم لفترات طويلة عند أخوالهم وأعمامهم في وجود فتيات مراهقات، بالرغم من ذلك فإن صاحب القرار لا يتفهم الأمر.

وكل ما يهمه أنه يجني المال من هذه العملية، وفي نهاية الموسم يسافر خارج الوطن لكي يقضي عطلته في شهر سبتمبر حيث تنخفض الأسعار.

الشيء الذي أثارني هذه المرة، أنه اتفق مع أحدهم أن يؤجر له البيت حتى نهاية شهر سبتمبر، معنى ذلك عودة أولادي إلى مقاعد الدراسة.

فماذا أفعل وكيف أتصرف لأضعه عند حده، فما يُقدم عليه لا يصدر عن أي أب ولا زوج مسؤول.