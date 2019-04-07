غرباء يستغلون الحراك الشعبي ويقتحمون أزيد من 3 آلاف شقة في تيزي وزو و بومرداس

كانت ستوزع على أصحابها أياما قبل شهر رمضان

مصالح الأمن والدرك تمكنت من إخراج مقتحمي المساكن على مستوى ولايتي بومرداس وتيزي وزو

شهدت، أمس السبت، ولايات مختلفة من الوطن قيام غرباء باقتحام عدة مساكن شاغرة شارفت بها الأشغال على الانتهاء.

أين تم برمجة توزيع هذه المساكن بصيغة “السوسيال” و”عدل” والتساهمي الاجتماعي، على أصحابها قبل شهر رمضان المقبل.

وهذا بعد انتهاء الأشغال الكبرى بها.

وحسب ما اطلعت عليه “النهار” على مستوى عدة ولايات معنية بإقتحام هذه المساكن، فإن توقيت إقتحام المساكن من مختلف الصيغ.

قد تم يوم أول أمس الجمعة، وهو الذي شهد المسيرات السلمية في إطار الحراك الشعبي الذي شهدته مختلف الولايات

ومنذ 22 فيفري المنصرم، أين استغل المقتحمون توقيت المسيرات السلمية وخروج المتظاهرين في مظاهرات سلمية لرفع مطالب سياسية.

أين قاموا باقتحام هذه المساكن بطريقة غير شرعية.

اقتحام المئات من المساكن الاجتماعية بتيزي وزو أثناء المظاهرات

وفي هذا السياق، وحسب ما اطلعت عليه «النهار» من مصادر محلية مسؤولة، فإن تيزي وزو شهدت أول أمس، حالة طوارئ

واستنفار كبيرين لدى السلطات المحلية والأمنية، وهذا إثر إقدام الآلاف من الأشخاص على اقتحام المساكن الاجتماعية في مناطق عدة.

وحسب ذات المصادر، فإن المقتحمين بعد أن قاموا بتكسير أقفال وأبواب الشقق التي تم الإفراج عن أسماء المستفيدين منها.

ولم يبق سوى تسليمهم المفاتيح، مثلما وقع بقطب الامتياز واد فالي، وأخرى أنهيت الأشغال فيها ولم يتم بعد توزيعها.

وأكدت ذات المصادر على أن الشروع في عمليات الاقتحام تم في حدود الساعة الواحدة صباحا، على مستوى حي 1500 مسكن.

والواقع وسط دائرة ذراع بن خدة، التي تبعد عن عاصمة الولاية بحوالي 8 كلم، أين قام عدد من الأشخاص بكسر

أبواب الشقق واتخذوا منها مقرا لإقامتهم، فيما تنقلت قوات الأمن من أجل إخلاء المساكن المقتحمة.

وتواصل سيناريو الاقتحام، أول أمس، حيث تم استغلال توقيت المسيرات لاقتحام في مواقع أخرى للمساكن الاجتماعية.

على غرار المكان المسمى «بوعيد»، كما امتدت الشرارة إلى عدة مناطق عبر التراب الولائي.

منحرفون يقتحمون حوالي 300 شقة في بومرداس والدرك يتمكن من إخراجهم

وفي ذات السياق، قام مساء أول الجمعة، منحرفون باقتحام أحياء سكنية في كل من بلديتي الناصرية والثنية،

حيث استغلوا الحراك الشعبي وخروج المتظاهرين إلى الشارع لدخول مساكن اجتماعية مخصصة للمحتاجين.

والذين يعانون من أزمة السكن، حيث دخلوا جماعية إلى الشقق في بلدية الناصرية وعددها 270.

فيما بلغ عدد الشقق المقتحمة في بلدية الثنية 24 فقط أي عمارة بالكامل.

وفي ذات السياق، وبعد تلقي مصالح الأمن لمعلومات مؤكدة حول الأفعال ودخول الشقق بطريقة غير شرعية من قبل هؤلاء الغرباء.

جند رجال الدرك الوطني بقوة ومعهم العتاد والإمكانيات، حيث توجهوا إلى عين المكان من أجل إخراجهم، وبالفعل تم إخراجهم بالقوة.

وفي هذا الصدد قال مدير ديوان الترقية والتغيير العقاري لولاية بومرداس، عون محمد الشريف، وبإشراف من الوالي وقوات الدرك الوطني

على طرد المقتحمين من الشقق يوم الجمعة ليلا بالنسبة للثنية، وتم استكمال العملية على مستوى بلدية الناصرية، أين تم استرجاع كل الشقق المقتحمة.

وفي سياق ذي صلة، تم تسجيل حوادث اقتحام متفرقة على مستوى عدة ولايات أخرى لاقتحام بعض الشقق والمساكن غير المكتملة.

من قبل بعض الانتهازيين الذين استغلوا المسيرات والمظاهرات ضمن الحراك الشعبي، والتي انطلقت أول أمس بعد صلاة الجمعة.

ليقوموا باقتحام عدة مساكن غير مكتملة على مستوى الولاية، قبل أن يتم إخراجهم من قبل المصالح المختصة بالقوة استعادة الشقق المقتحمة وتامين مواقع.