غرباء يقتحمون ثانوية ويغلقون الإدارة في الحمادية بتيارت

شهدت ثانوية محبوبي محمد الأزهري، ببلدية الحمادية، فوضى عارمة، بعد أن منع بعض وصفوا بالغرباء عن المؤسسة مدير جديد،تم تكليفه للاشراف على الثانوية من مزاولة مهامه.

وقال شهود عيان لـ “النهار”، إن المدير الجديد قد تم تحويله من ثانوية عبد الكريم بتيارت، الى ثانوية الازهري بالحمادية، خلفا لناظرة كانت مكلفة كمديرة على الثانوية.

وأثناء تفقده للمؤسسة، اقتحم حوالي 18 شخصا، ادعى بعضهم أنهم يمثلون جمعية اولياء التلاميذ، وأغلقوا الإدارة و هياكل الثانوية وسط ذهول المدير الجديد والمراقب والاساتذة وحتى التلاميذ، مما خلق فوضى عارمة، خاصة و أنها تزامنت مع دخول التلاميذ في حدود الساعة الثامنة الا 10دقائق صباح الخميس.

وخرجت تلميذات من الداخلية المقيمات بها، ونتج عن ذلك تدافع للتلاميذ لدرجة تعرض تلميذة لاصابة على مستوى العين، مما أدى الى توقف الدراسة ليوم كامل .

وقد علمت النهار أن المدير الجديد قد رفع شكوى لدى مصالح الشرطة، و ابلغ الجهة الوصية عن الحادثة دون معرفة الاسباب وراء هذا الاقتحام غير المبرر، حتى و إن كان من طرف جمعية اولياء التلاميذ، وسط دعوات بفتح تحقيق لمعرفة كيفية تشكيل الجمعية و عن الأشخاص المقتحمين لحرمة المؤسسة و اسبابها.