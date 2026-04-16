غربال: “أتمنى تمثيل الجزائر أحسن تمثيل في ثاني مشاركة لي في كأس العالم”

بقلم كريم تيغرمت
عبّر الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، عن سعادته باختياره للمشاركة في كأس العام 2026، مؤكدا نيته في تمثيل الجزائر أحسن تمثيل.

وصرح الحكم غريال، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “الحمد لله تم اختياري للمشاركة في كأس العالم 2026”.

كما أضاف: “ستكون هذه ثاني مشاركة لي في كأس العالم، أشكر الاتحاد الجزائري، واللجنة المركيز للتحكيم، على مساندتهم المطلقة”.

وتابع الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال: “أتمنى أن أكون عند حسن ضن من وضع ثقته فينا، وأن نمثل الجزائر أحسن تمثيل، ونرفع الراية الوطنية عاليا”.

