غربال أول حكم يستعين بـ”الفار” في “كان” الكاميرون

شهدت الشوط الأول من المباراة الإفتتاحية لكان الكاميرون، حالة تخكيمية استدعت لجوء الحكم الدولي الجزائري مصطفي غربال، لتقنية “الفار”.

وفي الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الاول، تعرض لاعب الكاميرون لعرقلة داحل منطقة الجزاء، والتي أثارت جدلا بين الفريقين.

وتدخل الحكم الجزائري مصطفى غربال، من خلال استعانته بتقنية “الفار”، قبل أن يقرر منح ركلة جزاء لمنتخب الكاميرون.

ونجح فانسونت أوبوبكر، في ترجمت ضربة الجزاء إلى هدف معدلا النتيجة للمنتخب الكاميروني بهدف في كل شبكة.

وبهذا يعتبر الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، أول من استعان بتقنية “الفار”، في الطبعة الـ33 من كأس أمم إفريقيا 2021.