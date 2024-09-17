غربال: “الموسم سيكون استثنائيا بفضل تقنية الـ “VAR”

أبدى الحكم الدولي مصطفى غربال حماسه الكبير لانطلاق الموسم الكروي الجديد، بالاعتماد على تقنية الفيديو المساعد “VAR”.

وقال مصطفى غربال في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء خلال تربص حكام النخبة استعدادا للموسم الكروي الجديد: “الموسم سيكون تاريخيا لأننا سنطبق لأول مرة في الجزائر تقنية الفيديو VAR في الرابطة المحترفة الأولى”.

ويواصل حكام النخبة لليوم الثاني تربصهم بملتقى حكام النخبة بوهران استعدادا للموسم الرياضي 2024-2025.

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