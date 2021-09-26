غربال بخطى ثابتة لتمثيل الجزائر في المونديال

يسير الحكم مصطفى غربال وبخطى ثابتة، لتمثيل الجزائر خلال نهائيات كأس العالم القادمة في قطر، وذلك بعدما تم إختياره ضمن مجموعة من ثمانية حُكام أفارقة، بمناسبة الندوة القادمة للفيفا والتي ستعقد في السابع من أكتوبر القادم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وإرتفعت أسهم إبن وهران بشكل لافت في الأعوام الأخيرة، بفضل جديته وإحترافيته، مما فتح له أبواب إدارة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وهذا إضافة للعديد من المُباريات المحلية الكبيرة في القارة السمراء.

ونُشير أيضا، الى أن صاحب الـ36 عاما، تواجد في واجهة الصفحة الأولى للتقرير الأخلاقي للإتحاد الدولي لكرة القدم.