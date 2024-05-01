غربال حكما لـ”كلاسيكو” اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل

كشف الاتحاد الجزائري لكرة “الفاف”، اليوم الأربعاء، عن تعيينات حكام المباريات المتأخرة عن الجولة التاسعة عشر من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، تم تعيين الحكم غربال، لإدارة المباراة المتأخرة عن الجولة الـ19، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف شبيبة القبائل.

وسيدير الحكم غربال هذا اللقاء، المقرر يوم السبت المقبل، بمساعدة الثنائي زرهوني، مساعد أول، ووهاب، حكم مساعد ثاني. بالإضافة علو كحكم رابع.

وفيما تعلق بالمباراة الثانية، المتأخرة عن نفس الجولة، والتي ستجمع اتحاد خنشلة، بشباب بلوزداد، ستجري تحت إدارة الحكم بن براهم، بمساعد كل من قوراري، بوفاسا، وغوتي، كحكم رابع.