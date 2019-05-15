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غربال حكما لـ”كلاسيكو” شبيبة القبائل واتحاد العاصمة

الرياضة
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غربال حكما لـ”كلاسيكو” شبيبة القبائل واتحاد العاصمة
بقلم كريم.تيغرمت

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم مصطفى غربال، لإدارة قمة الجولة الـ28 من المحترف الأول، التي ستجمع شبيبة القبائل، باتحاد العاصمة.

وسيدير الحكم مصطفى غربال، هذا الكلاسيكو الواعد، بمساعدة أيت شعلي، كمساعد حكم أول، وزرهوني كمساعد ثاني، وعلو حكم رابع.

وستشد هذه المواجهة المقررة هذا الخميس، بملعب “01 نوفمبر” بتيزي وزو، الأنظار إليها، بالنظر لأهميتها بالنسبة للفريقين.

وكشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عن باقي تعيينات حكام هذه الجولة الـ28 من المحترف الأول، والتي جاءت كاملة على النحو التالي.


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