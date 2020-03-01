غربال حكما لقمة الترجي والزمالك

الرياضة
  • -
  • 0
غربال حكما لقمة الترجي والزمالك
بقلم كريم.تيغرمت

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الجزائر مصطفى غربال، لإدارة مباراة التي ستجمع الترجي التونسي، بالزمالك المصري لحساب إياب ربع نهائي رابطة الأبطال.

وسيدير الحكم الجزائري مصطفى غربال، هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه عبد الحق أيت شعلي، ومقران قوراري، بالإضافة للحلو بن براهم كحكم رابع.

وسيستضيف نادي الترجي التونسي، فريق الزمالك المصري، ضمن مباراة العودة من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن نادي الترجي التونسي انهزم في مباراة الذهاب، لحساب ذات الدور، أمام الزمالك المصري، بنتيجة 3-1.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=782479

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com