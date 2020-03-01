غربال حكما لقمة الترجي والزمالك

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الجزائر مصطفى غربال، لإدارة مباراة التي ستجمع الترجي التونسي، بالزمالك المصري لحساب إياب ربع نهائي رابطة الأبطال.

وسيدير الحكم الجزائري مصطفى غربال، هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه عبد الحق أيت شعلي، ومقران قوراري، بالإضافة للحلو بن براهم كحكم رابع.

وسيستضيف نادي الترجي التونسي، فريق الزمالك المصري، ضمن مباراة العودة من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن نادي الترجي التونسي انهزم في مباراة الذهاب، لحساب ذات الدور، أمام الزمالك المصري، بنتيجة 3-1.