غربال حكما لقمة الجولة الخامسة بين اتحاد العاصمة وبلوزداد

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم مصطفى غربال، لادارة قمة الجولة الخامسة من البطولة المحترفة، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بشباب بلوزداد.

وسيُدير الحكم غربال، هذه المباراة بمساعدة كل من قوراري، مساعد أول، زرهوني حكم مساعد ثاني، بالإضافة لالياس بوكواسة، حكما رابعا.

ومن المقرر أن تجرى هذه المواجهة، يوم الجمعة المقبل 10 نوفمبر، بملعب “5 جويلية”، انطلاقا من الخامسة مساء.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي: