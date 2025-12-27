غربال حكما لقمة كوت ديفوار والكاميرون

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة قمة كوت ديفوار والكاميرون، ضمن الجولة الـ 2 من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025، للحكم الجزائري مصطفى غربال.

وكشفت “الفاف” في بيان لها، اليوم السبت، أن غربال، الذي عُيّن حكما رابعا لمواجهة اليوم السبت، بين السنغال والكونغو، بعدما غاب عن إدارة لقاءات الافتتاح. سيكون حكما رئيسيا لقمة كوت ديفوار والكاميرون.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار، حامل لقب النسخة الماضية. بالكاميرون. مساء غدٍ الأحد، بداية من الساعة 21:00، بملعب “مراكش”.

ويدخل المنتخبان المواجهة بنية حسم التأهل مبكرا، حيث يمتلك كل منتخب 3 نقاط. وحقق كوت ديفوار، فوزا صعبا في جولة الافتتاح بهدف يتيم أمام موزمبيق. وهي نفس النتيجة التي تخطت بها الكاميرون، عقبة الغابون.