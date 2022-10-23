غربال حكما لقمة وفاق سطيف وشباب بلوزداد

عينت لجنة التحكيم، الحكم مصطفى غربال، لإدارة ابقمة التي ستجمع وفاق سطيف، بشاب بلوزداد، في مبارا متأخرة عن الجولة الرابعة.

وسيدير الحكم غربال، هذا اللقاء، بمساعدة كل من أيتشعلي، مساعد اول، غوراري، حكم مساعد ثاني، بالإضافة سخراوي كحكم رابع.

كما تم تحديد أسماء حكام المباريات الثلاثة الأخرى المتأخرة من البطولة، والتي ستجمع كل من أولمبي الشلف، بشبيبة الساورة، اتحاد العاصمة، بارادو، ومباراة شبيبة القبائل، واتحاد خنشلة.

وجاءت تعيينات حكام هذه المباريات، والموعد المقررة لاجرائها على النحو التالي: