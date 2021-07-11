غربال حكما للداربي العاصمي بين المولودية والاتحاد

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم غربال لإدارة قمة الجولة الـ31 من البطولة المحترفة، ويتعلق الأمر بالداربي العاصمي الذي سيجمع مولودية الجزائر، بغريمه اتحاد العاصمة.

وسيدير الحكم غربال هذا الداربي العاصمي، بمساعدة كل من عوماري، كمساعد أول، وسراج، كمساعد ثاني، بالإضافة لبن وضاح كحكم رابع.

ويتنافس الغريمان مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة، على نقاط هذا الداربي، من أجل تحسين مركزهما في ترتيب البطولة، للإقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة.

وسيحتضن ملعب “5 جويلية” هذه القمة الكروي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، التعيينات الكاملة لحكام مباريات هذه الجولة، والتي جاءت على النحو التالي: