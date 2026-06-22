عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجزائري مصطفى غربال، حكما لمباراة تركيا وأمريكا، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة الجمعة القادمة على أرضية ملعب “لوس أنجلوس” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون غربال، في اللقاء، المندرج ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة. مرفوقا بمواطنيه مقران قوراري، كمساعد أول، وعباس أكرم زرهوني، مساعدا ثانيا.

بينما تم تعيين الاماراتي، عمر آل علي، حكما رابعا، ومواطنه محمد الحمادي، حكما مساعدا احتياطيا.

وستكون هذه المرة الثانية التي يقود فيها ثلاثي التحكيم الجزائري، مباراة في مونديال 2026. بعدما أدار مواجهة هايتي واسكتلندا، في افتتاح لقاءات المجموعة الثالثة، بتاريخ 13 جوان الجاري.