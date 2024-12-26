غربال حكما لمباراة قطر والكويت في خليجي 26

أختير الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، لإدارة المباراة التي ستجمع منتخبي قطر، والكويت، في خليجي 24.

وسيدير الحكم غريال، هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه، مقران قوراري، مساعد أول، وأكرم زرهوني، حكم مساعد ثاني.

كما تم تعيين خليل أوموت ميلر، حكما رابعا لهذا اللقاء، فيما عين عبد الله الشهري، حكما للفار، بمساعدة التونسي هيثم قيراط.

يذكر أن المباراة التي سيديرها الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، والتي ستجمع هذا الجمعة، منتخبي، قطر، والكويت، تدخل ضمن الجولة الثالثة من خليجي 26.