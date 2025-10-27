غربال حكما لمباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تعيينات حُكام المباريات الأربع المتبقية من الجولة التاسعة للبطولة المحترفة.

وحسب الصفحة الرسمية لـ”الفاف”، عيّنت لجنة التحكيم، الحكم مصطفى غربال، لادارة مباراة وفاق سطيف، والضيف اتحاد العاصمة.

وسيُدير الحكم غربال، هذه القمة، بمساعدة كل من مقران فوراري، مساعد أول، أكروم زرهوني، حكم مساعد ثاني، وغوتي حكم رابع، بالإضافة لكل من علو رضوان، وأسماء فريال، في تقنية “الفار”.

وجاءت باقي تعيينات حكام المباريات المتبقية من هذه الجولة التاسعة على النحو التالي: