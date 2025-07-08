غربال ضمن طاقم التحكيم في قمة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

تم تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال كحكم رابع في القمة المنتظرة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

و المقررة غدا الأربعاء، على أرضية ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي، بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وذلك لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسيقود هذه المباراة الكبيرة الحكم البولندي شيمون مارشينياك، الذي تم اختياره لإدارة هذه المواجهة النارية. بمساعدة كل من مواطنيه توماش ليستكيفيتش وآدم كوبتشِك.

فيما سيكون الحكم الجزائري مصطفى غربال هو الحكم الرابع ضمن الطاقم الرسمي للمباراة.

وتُعد هذه التزكية الجديدة دليلاً على الثقة المتزايدة التي يحظى بها الحكم الجزائري على المستوى الدولي.

إذ يُعد من أبرز الأسماء التحكيمية في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

يُذكر أن الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، أدار حتى الآن مباراتين في كأس العالم للأندية 2025 كحكم ساحة.

ويتعلق الأمر بلقائي باتشوكا ضد ريد بول سالزبورغ ومانشستر سيتي ضد العين الإماراتي، ضمن مرحلة المجموعات.

كما أسندت إليه مهمة الحكم الرابع في مواجهة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في الدور ثمن النهائي.

ويُواصل الحكم الجزائري حضوره في الأدوار المتقدمة من البطولة بتعيينه حكمًا رابعًا في قمة نصف النهائي بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. في تأكيد جديد على مكانته الرفيعة في الساحة التحكيمية العالمية.