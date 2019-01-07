غربال ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات مونديال 2022

تواجد الحكم الجزائري مصطفى غربال، ضمن قائمة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2022 المقررة بقطر.

وكشف موقع “كوورة”، أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، كشف عن قائمة تضم تسعة حكام أفارقة، مرشحين للتواجد في مونديال قطر 2022.

وتواجد مصطفى غربال، ضمن هذه القائمة، كمرشح وحيد لتمثيل الصافرة الجزائرية، في هذا المونديال، إلى جانب ثمانية حكام أفارقة.

وسيشارك مصطفى غربال، رفقة بقية الحكام الأفارقة، في معسكر للحكام بمدينة الدوحة القطرية، في الفترة ما بين 13 إلى 17 من شهر فيفري المقبل.