غربال لإدارة الداربي بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة

كشفت لجنة التحكيم التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عن تعيين الحكم مصطفى غربال لإدارة الداربي بين مولودية الجزائر وإتحاد الجزائر.

كما كشفت عن هوية المساعدين والأمر يتعلق بكل من قوراري وزرهوني إلى جانب الحكم الرابع شعيبي.

وستجري المباراة يوم الإثنين القادم بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الـ 18:00 سا.

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