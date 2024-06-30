غربال لإدارة نهائي الكأس بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

قامت اللجنة الفدرالية للتحكيم التابعة لـ “الفاف”، اليوم الأحد، الحكام الذين سيشرفون على إدارة نهائي كأس الجزائر.

وعينت الحكم الدولي مصطفى غربال كحم رئيسي وعبان عاص حكم مساعد أول وبولفلفل عادل حكم مساعد ثاني و الحكمة الرابعة المساعدة محاط غادة.

في حين سيتحكم في غرفة الفار بن براهم لحلو كحكم مساعد فيديو وهاب أسماء فريال مساعدة الحكم المساعد للفيديو.

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