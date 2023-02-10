غربال وقوراري لإدارة لقاء الأهلي ضد فلامينجو بكأس العالم للأندية
عين الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الحكمين الجزائريين مصطفى غربال ومقران قوراري، لإدارة لقاء تحديد المركز الثالث والرابع لمونديال الأندية.
وحسب بيان الفيفا، عبر تويتر، فإنه جرى تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مواجهة الأهلي ضد فلامينجو، برسم تحديد المركز الثالث والرابع لمونديال الأندية كحكم رئيسي.
فيما تم تعيين الحكم الجزائري الآخر، مقران قوراري، كحكم مساعد أول في اللقاء.
وسيجرى اللقاء، بين الأهلي ضد فلامينجو، غداً السبت، بملعب طنجة الكبير بداية من الساعة 16.30 بالتوقيت المحلي.
Match officials designations FIFA Club World Cup 2022 Morocco -3rd Place – 11 February – Grand Stade de Tanger@AlAhly🆚@Flamengo
Referee: Mustapha GHORBAL 🇩🇿
AR 1: Mokrane GOURARI 🇩🇿
AR 2: Khalil HASSANI 🇹🇳
4th: Andres Matias MATONTE 🇺🇾
1/2 pic.twitter.com/o1QlgTrzH0
— FIFA Media (@fifamedia) February 9, 2023