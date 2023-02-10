غربال وقوراري لإدارة لقاء الأهلي ضد فلامينجو بكأس العالم للأندية

عين الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الحكمين الجزائريين مصطفى غربال ومقران قوراري، لإدارة لقاء تحديد المركز الثالث والرابع لمونديال الأندية.

وحسب بيان الفيفا، عبر تويتر، فإنه جرى تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مواجهة الأهلي ضد فلامينجو، برسم تحديد المركز الثالث والرابع لمونديال الأندية كحكم رئيسي.

فيما تم تعيين الحكم الجزائري الآخر، مقران قوراري، كحكم مساعد أول في اللقاء.

وسيجرى اللقاء، بين الأهلي ضد فلامينجو، غداً السبت، بملعب طنجة الكبير بداية من الساعة 16.30 بالتوقيت المحلي.