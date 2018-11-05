غربال يدفع ثمن أخطاء عبيد شارف

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، سحب إسم الحكم الجزائري، مصطفى غربال، من إدارة مباراة مصر وتونس، لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2019، وتعويضه بحكم جنوب إفريقي.

وقرر “الكاف”، إستبدال الطاقم التحكيمي الجزائري، الذي يقوده غربال، بثلاثي تحكيم من جنوب إفريقيا بقيادة الحكم فيكتور غوميز.

وتم تعيين الموريتاني محمد بلال، مراقبا لهذه المباراة، والروندي، آلستين نتاجونجيرا، مراقبا للحكام، في هذه المباراة.

ويعود إستبدال الحكم مصطفى غربال، بالجنوب إفريقي، بالنظر للجدل الكبير الذي أحدثته الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم عبيد شارف، في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا، بين الأهلي المصري، والترجي التونسي.