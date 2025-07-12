غربال يعلّق حول مشاركته في مونديال الأندية :”صفحة تُغلق وفخر دائم”

عبّر الحكم الجزائري مصطفى غربال عن فخره بما أنجزه طوال سنوات عمله أبرزها التحكيم في مونديال الأندية 2025.التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصطفى غربال في حديثه عن مشاركته في مونديال الأندية، في منشور له، على حسابه الرسمي على الفايسبوك، اليوم السبت : ” صفحة تُغلق، وفخر يبقى أنني مثلت التحكيم الإفريقي والجزائري بأمانة وشرف على أعلى المستويات”.

وأضاف غربال في كلماته المؤثرة: “اعملوا، آمنوا، تقدموا، لا أحد يستطيع إطفاء حلم عاشه المرء بشجاعة”، وهي كلمات تجسد مسيرته الطويلة والمليئة بالتحديات التي واجهها بثبات وعزيمة.

وقد شغل غربال مواقع مرموقة في أكبر البطولات القارية والدولية اخرها العرس الكروي الجاري حاليا، حيث نال تقدير الجميع بفضل نزاهته وحكمته في إدارة المباريات، ليصبح مصدر إلهام للأجيال القادمة من الحكام في الجزائر.

ويبقى غربال أحد الوجوه المضيئة في تاريخ التحكيم الجزائري، الذي حقق نجاحات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.