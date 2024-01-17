غربال يقود مواجهة القمة بين كوت ديفوار و نيجيريا

كشفت تقارير إعلامية إيفوارية، اليوم الأربعاء، أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرّر تعيين طاقم تحكيم جزائري لقيادة مواجهة كوت ديفوار أمام نيجيريا.

والتي ستجرى غدا الخميس، بملعب الحسن واتارا، بداية من الساعة السادسة مساءً، برسم الجولة الثانية لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيقود الحكم الجزائري مصطفى غربال، مواجهة القمة بين المنتخب الإيفواري ونظيره النيجيري، وسيساعده في مهامه، مواطنه الحكم المساعد الأول زرهوني عباس أكرم، والحكم المساعد الثاني السنغالي بانغوارا نوها.

كما جرى تعيين، الحكم الكونغولي ندالا نغامبو كحكم رابع للمواجهة، بالإضافة لتعيين الحكم ستيفن داناك من الكونغو الديمقراطية كحكم مساعد إحتياطي.

وسيقود الحكم الجزائري بن براهم لحلو غرفة الفار، وسيساعده مواطنه مقران قوراري.