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الرياضة

غربي:”ثقتي كبيرة في اللاعبين لتشريف الراية الوطنية في مونديال كرة اليد”

بقلم فيصل زيان بوزيان
غربي:”ثقتي كبيرة في اللاعبين لتشريف الراية الوطنية في مونديال كرة اليد”
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كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة  اليد، رابح غربي، عن جاهزية الخضر للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد التي ستنطلق بتاريخ 11 جانفي.

وصرح الناخب غربي لقناة النهار:”حضرنا من قبل بمواجهتين في دورة رومانيا، وفي تربص تونس يعتبر التربص التحضيري القريب من إنطلاق منافسة كأس العالم”.

وأضاف المتحدث:”سنواجه المنتخب التونسي وديا في التربص مرتين، واللاعبون الجدد إندمجوا مع الفريق وحضروا بشكل جيد مع أنديتهم”.

وأكد المدرب غربي:”سنتنقل لتونس للتحضير الذهني والبدني للمنافسة في مونديال اليد، وتصليح الأمور السلبية”.

وختم المدرب رابح غربي:”لدي ثقة في اللاعبين والطاقم الفني، من أجل تشريف الراية الوطنية في كأس العالم”.

تعرّف على السيرة الذاتية للمدرب الجديد لمنتخب كرة اليد

رابط دائم : https://nhar.tv/SBt2U
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