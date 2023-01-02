غربي:”ثقتي كبيرة في اللاعبين لتشريف الراية الوطنية في مونديال كرة اليد”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، رابح غربي، عن جاهزية الخضر للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد التي ستنطلق بتاريخ 11 جانفي.
وصرح الناخب غربي لقناة النهار:”حضرنا من قبل بمواجهتين في دورة رومانيا، وفي تربص تونس يعتبر التربص التحضيري القريب من إنطلاق منافسة كأس العالم”.
وأضاف المتحدث:”سنواجه المنتخب التونسي وديا في التربص مرتين، واللاعبون الجدد إندمجوا مع الفريق وحضروا بشكل جيد مع أنديتهم”.
وأكد المدرب غربي:”سنتنقل لتونس للتحضير الذهني والبدني للمنافسة في مونديال اليد، وتصليح الأمور السلبية”.
وختم المدرب رابح غربي:”لدي ثقة في اللاعبين والطاقم الفني، من أجل تشريف الراية الوطنية في كأس العالم”.
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