إعــــلانات
الرياضة

غربي:”مجموعتنا بالمونديال قوية ومواجهة غينيا كانت صعبة”

بقلم حواز عبد النور
غربي:”مجموعتنا بالمونديال قوية ومواجهة غينيا كانت صعبة”
مبروك
  • 414
  • 0

عبر الناخب الوطني للمُنتخب الجزائري لكرة اليد، رابح غربي، عن سعادته ببلوغ مونديال السويد وبولونيا المُقرر السنة القادمة.

حيث قال عقب مواجهة غينيا اليوم خلال المؤتمر الصحفي:”المباراة لم تكن سهلة، فقد تعاملنا معها على أنها مباراة نهائية، فهي مواجهة لحسم المقعد الأخير في المونديال”.

كما أضاف:”أعد فريقا للمستقبل يمكنه العطاء لثلاث وأربع بطولات إفريقية قادمة”.

قبل أن يختم:”مجموعتنا بالمونديال صعبة وقوية، ألمانيا وقطر وصربيا يشاركون في المونديال دائما، ومنهم من يستعين بمجنسين”.

رابط دائم : https://nhar.tv/uuvkY
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر