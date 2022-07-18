غربي:”مجموعتنا بالمونديال قوية ومواجهة غينيا كانت صعبة”
بقلم حواز عبد النور
عبر الناخب الوطني للمُنتخب الجزائري لكرة اليد، رابح غربي، عن سعادته ببلوغ مونديال السويد وبولونيا المُقرر السنة القادمة.
حيث قال عقب مواجهة غينيا اليوم خلال المؤتمر الصحفي:”المباراة لم تكن سهلة، فقد تعاملنا معها على أنها مباراة نهائية، فهي مواجهة لحسم المقعد الأخير في المونديال”.
كما أضاف:”أعد فريقا للمستقبل يمكنه العطاء لثلاث وأربع بطولات إفريقية قادمة”.
قبل أن يختم:”مجموعتنا بالمونديال صعبة وقوية، ألمانيا وقطر وصربيا يشاركون في المونديال دائما، ومنهم من يستعين بمجنسين”.
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