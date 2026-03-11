غربي: “عزيمة لاعبينا مكّنتنا من تحقيق أربعة انتصارات متتالية”

ثمّن مدرب أولمبيك أقبو، عمار غربي، سلسلة النتائج الايجابية التي سجلها فريقه في مبارياتهم الأخيرة، مرجعا الفضل في ذلك للاعبيه.

ونقلت الصفحة الرسمية لأولمبيك أقبو، تصريحات المدرب غربي، في هذا الخصوصو، أين قال: “تحقيق أربعة انتصارات على التوالي، يسعدنا جدا”.

كما أضاف: “لاعبونا أظهروا عزيمة كبيرة في مرحلة العودة، ونحن من جهتنا قدمنا ما علينا، إلى جانب وقوف الإدارة إلى جانبنا”.

وتابع المدرب عمار غربي: ” حاليا نملك 35 نقطة في رصيدنا، تفصلنا نقطتين عن ضمان البقاء، وبعد تحقيقهما سنطمح لما هو أكثر”.