غربي: “نجحنا في ضمان البقاء ولم لا إنهاء الموسم في البوديوم”

ثمّن مدرب أولمبيك أقبو، عمار غربي، فوزهم أمس الثلاثاء، بهدف دون رد على شباب قسنطينة، مبرزا أهمية بالنسبة لباقي مشوار الفريق لهذا الموسم.

وصرح المدرب غربي، عقب فوزهم على “السياسي”: “أشكر اللاعبين الذين بذلو مجهودات جد كبير في الفوز المحقق على شباب قسنطينة”.

كما أضاف: “حاليا الحمد لله، نجحنا في ضمان البقاء بـ39 نقطة في رصيدنا، وسنواصل تسيير مشوارنا مباراة بمباراة”.

وتابع عمار غربي: “انهاء الموسم في البوديوم، يتطلب منا تحقيق انتصارات أخرى في الجولات المتبقية عمر البطولة، لنكون في نهاية الموسم في البوديوم لم لا”.